Son dakika: Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 2021 emekli maaşı zam miktarı enflasyon oranına göre kaç TL olacak?

Emekli maaşı zam miktarı belirleme çalışmaları için hazırlıklar sona ererken, 2021 emekli maaşı belirlemesinde rol oynayacak enflasyon rakamları da belli oluyor. Şu ana kadar resmi veriler ışığında yapılan emekli maaşı zammı tahminleri kesin olmasa da zam oranı hakkında ipucu veriyor. Zam miktarı için hesaplamalar deva ederkeni bir müjdeli haber de Bağ-Kur'lular için geldi! Peki,2021 emekli maaşı zam miktarının ne kadar olması bekleniyor ve emekli maaşı meslek gruplarına göre en düşük ne kadar olacak?
2021 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile tüm meslek gruplarındaki emekli vatandaşlar, 2021 emekli maaşı zam miktarı hakkında araştırma yapmaya başladılar. Memurların ve emeklilerin yüzde 3'lük Ocak zammına ek yeni senaryolar da kesinleşmeye başladı! Memur ve emekli maaşı zammı, enflasyon farkıyla yüzde 5.35'i bulabilecek. En düşük aylık memur emeklilerinde 2 bin 964 lira olacak. İşte emeklilere yapılacak zam miktarı…
Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5.35'e yükselirse de bu maaş 2 bin 964 liraya ulaşacak. OCAK zammı yüzde 5.35 çıkarsa aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 918 liraya çıkacak. Memurların aile yardımı da artacak.
Yeni Ekonomi Programı'nda 2020 enflasyonu yüzde 10.5 olarak tahmin edildi. Buna göre; 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4.49 olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 4.49, memur emeklilerininki yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49 yükselecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
En düşük esnaf emeklisi aylığı bu tahmine göre bin 886 liradan bin 971 liraya çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 333 liraya yükselecek.
● EMEKLİYE EN AZ 1.988 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek.
● MEMURA EN AZ 3.882 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 882 liraya çıkacak.
● 527 TL AİLE YARDIMI: Yüzde 4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0-6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek.
● DOKTORA 2.741 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 741, uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 96 liraya ulaşacak.
EK ÖDEME DE ARTACAK
Bu yılın ikinci yarısına ilişkin şu ana kadar sadece Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Temmuz'da yüzde 0.58, Ağustos'ta yüzde 0.86 olarak gerçekleşti.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI ÖNCESİ YAPILANDIRMA FIRSATI!
Yapılandırma kapsamında Bağ-Kur'lulara müjde geldi. Borçlu olduğu için günleri silinen Bağ-Kur'lular, borcu ödeyerek emekli olacak. Başvurular 1 Şubat 2021'e kadar sürecek
Milyonlarca vatandaş yapılandırma yasası ile rahat nefes alırken, binlerce Bağ-Kur'luya da emeklilik fırsatı doğdu. Daha önce borcu olduğu için günleri silinen Bağ-Kur'lular bu primlerini yeniden canlandırarak emekli olabilecek. Silinen günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek. Böylece ödedikleri süre kadar beklemeden emekli olunacak. Daha önce çeşitli tarihlerde çıkan yasal düzenlemelerle borçları silinerek hizmet süreleri dondurulanların ihya (canlandırma) başvuruları 1 Aralık'ta başlıyor. Başvurular 1 Şubat 2021 tarihine kadar sürecek.
AKTİF HALE GELECEK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, daha önceki düzenlemelerle dondurulan hizmet sürelerine ait primlerin Yİ-ÜFE ile güncellenmiş tutar üzerinden yatırılarak hizmetlerin canlandırma imkânı bulunduğunu söyledi. Bakan Selçuk, "Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların müracaatları e-devlet üzerinden alınabilecek" dedi. İhya için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulacak.
Ödemelerin 3 ayda yapılması gerekiyor. Primin tebliğ edilmesinin ardından tutarın tamamının Mart 2021 tarihine kadar ödenmesi durumunda sigortalılık aktif hale getirilecek. Prim ödemeleri asgari ücret üzerinden yapılacak. Vefat edenlerin yakınları dul ve yetim aylığı için ihya başvurusu yapabilecek.
OTOMATİK BAŞLATILACAK
Ocak 2021'e kadar prim borcu bulunan kişilerin dondurma işlemleri SGK tarafından otomatik yapılacak. Bu durumdaki kişilerin borçları silinecek, Bağ-Kur süreleri dondurulacak. 31 Ocak 2021 tarihine kadar da SGK'ya başvuruyla dondurma işlemi yapılacak.
VERGİ DAİRELERİNE GİTMEYE GEREK YOK
YAPILANDIRMADAN yararlanmak isteyen vatandaşların vergi dairelerine gitmesine gerek olmayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı mükelleflere, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılandırma başvurularını İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden 7 gün 24 saat online yapma imkânı tanıdı. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartları kullanılarak yapabilecek.