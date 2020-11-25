Son dakika: Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 2021 emekli maaşı zam miktarı enflasyon oranına göre kaç TL olacak?

Emekli maaşı zam miktarı belirleme çalışmaları için hazırlıklar sona ererken, 2021 emekli maaşı belirlemesinde rol oynayacak enflasyon rakamları da belli oluyor. Şu ana kadar resmi veriler ışığında yapılan emekli maaşı zammı tahminleri kesin olmasa da zam oranı hakkında ipucu veriyor. Zam miktarı için hesaplamalar deva ederkeni bir müjdeli haber de Bağ-Kur'lular için geldi! Peki,2021 emekli maaşı zam miktarının ne kadar olması bekleniyor ve emekli maaşı meslek gruplarına göre en düşük ne kadar olacak?

2021 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile tüm meslek gruplarındaki emekli vatandaşlar, 2021 emekli maaşı zam miktarı hakkında araştırma yapmaya başladılar. Memurların ve emeklilerin yüzde 3'lük Ocak zammına ek yeni senaryolar da kesinleşmeye başladı! Memur ve emekli maaşı zammı, enflasyon farkıyla yüzde 5.35'i bulabilecek. En düşük aylık memur emeklilerinde 2 bin 964 lira olacak. İşte emeklilere yapılacak zam miktarı…