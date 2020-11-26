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SON DAKİKA HABERİ: Reform görüşmelerinin ilki yarın 'la yapılacak!

Son dakika haberi: Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün reform görüşmelerinin ilki yarın 'la yapılacak. Bakanlar, reform görüşmelerinin ikincisini cumartesi günü heyetiyle yapacak.

Giriş Tarihi: 26.11.2020 18:44 Son Güncelleme: 26.11.2020 19:07 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Reform görüşmelerinin ilki yarın TÜSİAD'la yapılacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyasıyla görüşmelere yarın başlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, Elvan ve Gül, yarın saat 09.30'da Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle cumartesi günü gerçekleştirilecek görüşmeye Elvan ve Gül'ün yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak.

Dolmabahçe'de yapılacak görüşmeler basına kapalı olacak.

Toplantılar, ilerleyen günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'lerle devam edecek.

Son dakika | Bakan Elvan'dan iş dünyasına mesaj! Adımlarımızı hızla atacağız

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SON DAKİKA HABERİ: Reform görüşmelerinin ilki yarın TÜSİAD'la yapılacak!
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