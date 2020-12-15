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'nin skandal yaptırım kararına ilişkin net tavır! Yerli 'nin gelişmesi için işaret fişeği olacak

haberi: Cumhurbaşkanlığı Başkanı , 'nin yaptırım kararına ilişkin değerlendirme yaparken, ”Bizim açımızdan yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek, belki daha hızlı devam edecek. Bir anlamda bir işaret fişeği ve uyarı olacak” dedi.

HASAN AY HASAN AY
Giriş Tarihi: 15.12.2020 12:20 Son Güncelleme: 15.12.2020 12:21 ABONE OL
ABD'nin skandal yaptırım kararına ilişkin net tavır! Yerli Savunma Sanayii'nin gelişmesi için işaret fişeği olacak

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine katılmak üzere geldiği Meclis'te, gazetecilerin, ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararlarına ilişkin sorularını cevaplayan Demir, bu konuda daha önce açıklama yaptığını, "Biz kararlıyız, devam edeceğiz." mesajını verdiğini belirtti.

YERLİ SANAYİNİN GELİŞMESİ DEVAM EDECEK

İsmail Demir, "Bir müttefiklik ilişkisi var aramızda, NATO müttefikiyiz. Kendilerinin de belirttiği gibi birçok alanda Türkiye ile iş birliği var. Onların devam etmesini onlar da biz de bekliyoruz. Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay, bunun da bence ilişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz. Biz kendi çevremizde bunun çarelerini buluruz. Bizim açımızdan yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek, belki daha hızlı devam edecek. Bir anlamda bir işaret fişeği ve uyarı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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ABD'nin skandal yaptırım kararına ilişkin net tavır! Yerli Savunma Sanayii'nin gelişmesi için işaret fişeği olacak
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