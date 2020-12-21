Son dakika! Ölçüde yeni düzenleme geliyor

Son dakika detayları ortaya çıkan taslağa göre, şu anda TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü'nün (TÜBİTAK UME) faaliyetlerini herhangi bir yasal dayanağı olmadan yürüttüğü belirtiliyor. Kanun ile TUBİTAK UME ulusal metroloji enstitüsü olarak yetkilendirilmiş olacak. Kalibrasyon ve deney hizmeti sunan laboratuvarlar Bakanlık sicil sistemine kaydolacak. Kalibrasyon hizmeti verilebilmesi için bu kayıtlarını sürekli güncel tutulması gerekecek.

AMBALAJLI MAMUL VE ÖLÇÜ KAPLARI

Kanuna eklenecek bir diğer madde de, hazır ambalajlı mamul ve ölçü kapları için olacak. Hazır ambalajlı mamulün arz süreci boyunca işletmeci tarafından gerçek miktarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve bu kontrollerde uyulması gereken kurallara yeni kanunda yer verilecek.