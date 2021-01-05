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Memur ve maaşı ocak zammı açıklandı! Yeni 2021 emekli maaş zammı ne kadar oldu?

haberi... ve memurun ocak zammı bugün açıklanan Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte belli oldu. Yılın ikinci yarısındanki enflasyon oranları SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşlarına direkt yansıtılırken memur ve memur emeklilerinin yüzde 3'lük toplu sözleşme zamlarına ilaveten fark olarak ekleniyor. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak. Öte yandan evde bakım, 65 yaş ve engelli maaş zamları da netleşmiş oldu. Peki emekli maaşlarına ne kadar zam geldi? ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 5.1.2021 07:20 Son Güncelleme: 5.1.2021 07:21 ABONE OL
Memur ve emekli maaşı ocak zammı son dakika açıklandı! Yeni 2021 emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili milyonların beklediği son dakika ocak zammı haberi geldi. TÜİK'in duyurduğu Aralık ayı enflasyonu ile birlikte emekli ocak zammı ve memur maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak.

Emekli ve memur maaş zammı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek. Böylece milyonlarca vatandaş 2021 yılının ilk ayında zamlı maaşları hesaplarında görecek.

SON DAKİKA! Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu: TÜİK açıkladı | Video

KIDEM TAZMİNATLARI ARTIYOR!

Memur maaşlarında yapılacak zam ayrıca kıdem tazminatı tavanını da belirliyor. Böylece milyonlarca işçinin 2021 yılında alacağı kıdem tazminatı tavanı yükselecek. 2020 yılının ikinci yarısında uygulanan kıdem tazminatı tavanı şu anda 7 bin 117 lira 17 kuruş olmuştu. Bu rakama da memurlara yapılan artış oranında zam geliyor. Böylece 2021 yılında işten ayrılanların alacakları yıllık en yüksek tazminat miktarı yükselmiş olacak.

Son dakika! 2021 yılı işçi, memur emekli maaş zamları belli oldu! SSK, Bağ-Kur yüzde 8,36 | Video

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem yeni maaşları hesapladı.

TABAN AYLIKLAR

Emekli Mevcut Yeni
Bağ-Kur esnaf 1.886,70 2.044,43
SSK (2000 öncesi emekli olan) 2.233,08 - 2.419,77

Memur Mevcut Yeni
2.814,37 3.021,51
Bağ-Kur tarım 1.406,89 1.524,51

Not: Maaşlara ek ödeme dahildir.

MEMUR/TABAN MAAŞ (Net)

Mevcut 3.719.27 TL
Yeni: 3.993. 01 TL
Fark: 273,74 TL

Aylık türü | Mevcut | Yeni
65 yaş: 711,50 763,86
%40-69 engelli: - 567,97 - 609,77
%70 ve üstü engelli: - 851,95 914,65
Evde bakım: - 1.544,61 1,658,29

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.

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Memur ve emekli maaşı ocak zammı son dakika açıklandı! Yeni 2021 emekli maaş zammı ne kadar oldu?
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