Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 2 Şubat bugün ne kadar?

Geçtiğimiz yıl sert iniş ve çıkışlar yaşayan altın fiyatları, haftaya ciddi bir düşüşle başladı. Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. 22 ayar bilezik bugün 383 lira civarından işlem görürken, gram altın ise 423 lira civarında işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ( 2 Şubat Salı )

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI (2 ŞUBAT SALI)

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen güncel bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 2 Şubat 2021 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.