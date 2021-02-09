Son dakika haberi: Altın fiyatları neden yükseldi, neden düşüşte? İşte altın fiyatlarının pandemi yolculuğu

Erdem, "Altın son 3 ayda yüzde 35 geriledi. 3 bin dolar denilen ons 1700'lü seviyelere çekildi. Güvenli liman algısı ile oluşturulan talep balonu patladı. Altında şöyle bir durum var, herkes yükselir diye konuşmaya başladığı zaman siz de yükselir umuduyla oraya yatırıyorsunuz. Ama diğer yatırım araçlarında teknik analiz yapılıyor. Burada teknik analiz yok, sadece söylenti ve algı ile oluşuyor. Bunu da büyük spekülatörler yapıyor." diye konuştu.