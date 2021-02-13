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Bakan Selçuk: desteği 53 milyar TL'ye yaklaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "Sosyal Koruma Kalkanımız kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlar 53 milyar TL‘ye yaklaştı" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.2.2021 12:35 ABONE OL
Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı desteği 53 milyar TL'ye yaklaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağlanan destek ve yardımların 53 milyar TL'ye yaklaştığını duyurdu.



Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Koruma Kalkanımız kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlar 53 milyar TL'ye yaklaştı" dedi.

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Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı desteği 53 milyar TL'ye yaklaştı
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