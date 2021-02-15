Kripto para piyasasına Elon Musk damgası! 'Önümüzdeki dönemde daha çok göreceğiz'

Kripto para piyasası paylaşımları ile gündemden düşmeyen Elon Musk Twitter hesabından DogeCoin yatırımcılarına 'satış' çağrısında bulundu. Elon Musk'ın tweeti ile DogeCoin yüzde 20'nin üzerinde düşüş yaşadı. Elon Musk Twitter hesabından, "Ellerinde DogeCoin olan büyük yatırımcılar coinleri satarlarsa benim tam desteğimi alırlar. Bana göre DogeCoin üzerine çok fazla odaklanmak gerçek bir sorun" dedi.

Para Dergisi Yazarı ve Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan kripto para piyasası ve Musk'ın yaptığı paylaşımlar ile ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.