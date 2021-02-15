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piyasasına damgası! 'Önümüzdeki dönemde daha çok göreceğiz'

Dünyanın en zengin iş insanlarından olan , kripto paralara yönelik attığı tweetler ile piyasalara etki etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla fiyatların bir günde yüzde 25 sıçramasına sebep olan Musk, bu kez attığı tweet ile yatırımcılara 'satış' çağrısında bulundu. Musk'ın paylaşımı sonrası DogeCoin yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti.

ORKUN ENVER GÖZÜBÜYÜK
Giriş Tarihi: 15.2.2021 12:05 Son Güncelleme: 15.2.2021 12:34 ABONE OL
Kripto para piyasasına Elon Musk damgası! 'Önümüzdeki dönemde daha çok göreceğiz'

Kripto para piyasası paylaşımları ile gündemden düşmeyen Elon Musk Twitter hesabından DogeCoin yatırımcılarına 'satış' çağrısında bulundu. Elon Musk'ın tweeti ile DogeCoin yüzde 20'nin üzerinde düşüş yaşadı. Elon Musk Twitter hesabından, "Ellerinde DogeCoin olan büyük yatırımcılar coinleri satarlarsa benim tam desteğimi alırlar. Bana göre DogeCoin üzerine çok fazla odaklanmak gerçek bir sorun" dedi.

Para Dergisi Yazarı ve Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan kripto para piyasası ve Musk'ın yaptığı paylaşımlar ile ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

ÇOK CİDDİ BİR HAREKETLİLİĞİN SEBEBİ

Üzeyir Doğan, "Sanal paralar tarafında değer sorunu mevcut. Yani neye göre değerlendiğini tahmin etmek mümkün değil. Bu nedenle de bu tarz tweet ve söylemler fiyatlamaları çok ciddi manipüle edebiliyor. Elon Musk da son dönemde herhangi bir otoriteye tabii olmayan sanal paralar üzerinde bu manipülasyonu yapan önemli isimlerden biri haline geldi. Gerek aldığı ve sattığı ürünler ile, gerek attığı tweetler ile bu piyasada çok ciddi bir hareketliliğin sebebi." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ÇOK DAHA SIK GÖRECEĞİZ"

Sanal paraların arkasında ölçülebilir net bir değer olmadığına dikkat çeken Üzeyir Doğan, "Bu tarz spekülatif ve manipülatif söylemler fiyatlamalar üzerinde ciddi manada etkili olmasına sebebiyet veriyor. Burada Elon Musk öncülerden bir tanesi, hatta belki ön plana çıkanlardan bir tanesi. Ben orta ve uzun vade için şunu söyleyebilirim; dediğim gibi ölçülebilir bir değer ifade etmemeleri nedeniyle de bu tarz hareketleri önümüzdeki dönemde çok daha sık bir şekilde görüyoruz olacağız. Eğer ABD'nin sermaye piyasası kurulu konumundaki FED bu konuda düzenleme bir önlem almazsa Elon Musk ve onu takip edecek birçok şirket ve kişilerin de benzer yollara başvuracağı kanaatindeyim." sözlerini kullandı.

ABD YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLEBİLİR

Doğan, "Bu nedenle ben yakın dönemde Musk'ın tweetleri de dahil olmak üzere bu konular hakkında ABD'nin sermaye piyasası kurulunun çeşitli düzenlemeler ve cezalar getirebileceği kanaatindeyim. Bu tarz bir düzenleme ve cezanın da sanal paralar tarafında ilerleyen dönemde ciddi negatif etkilerini gösterebilir diye düşünüyorum. Şu anda kuralsız bir piyasa, bunun kurallarının çizilmeye başlanacak olması ilerleyen dönemler için bu tarafta ciddi olumsuz etki oluşturabilir" diye konuştu.

BiR GÜNDE YÜZDE 812 SIÇRAMA YAŞAMIŞTI

Elon Musk'ın 'Dogecoin' ve 'Diğerleri' olarak iki seçenek olarak takipçilerine sunduğu 'Dünya'da geleceğin para birimi' anketinde yüzde 71,3 ile Dogecoin ilk sırada yer almıştı.

Dogecoin, 29 Ocak'ta bir günde yüzde 812.47'lik sıçramayla 0.07 dolara ve 9 milyar 394 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşarak, 7. sıraya yerleşmiş, ardından gelen satışlarla 15-20 sıra birden gerilemişti.

SEC DAVA AÇMIŞTI

Elon Musk, üç yıl önce de Twitter'da yaptığı yorumlarla hisse senedi piyasalarında hareketlere neden olmuştu. 2018'de Musk, Tesla'nın hisse başına 420 dolardan halka açılacağını açıkladı ve şirketindeki hisselerin hızla yükselmesine sebep olmuştu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) daha sonra Musk'a tweet'in 'yanlış ve yanıltıcı' olduğunu söyleyerek dolandırıcılık davası açtı.

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Kripto para piyasasına Elon Musk damgası! 'Önümüzdeki dönemde daha çok göreceğiz'
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