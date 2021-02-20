Son dakika haberi: Başkan Erdoğan talimat verdi! Sayısı 500'e çıkarılıyor

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde AK Partili bazı vekiller gıda enflasyonu ile ilgili Başkan Erdoğan'a görüşlerini aktardı. Pazarda pırasanın 5 ila 9 TL arasında satıldığını belirten bir AK Partili vekil, fiyatların marketlerde daha da pahalı olduğuna dikkati çekti. Vekilleri dinleyen ve tek tek not eden Başkan Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ı arayarak tarım kooperatiflerinin Türkiye'de kaç şubesi olduğunu sordu, ardından da sayının artırılması için talimat verdi.
ŞUBE SAYISI 500'E ÇIKACAK
Tarım Kredi Kooperatifleri 17 bölge birliği, bin 625 kooperatifi, 20'si yurtdışında toplam 217 şubesi, yaklaşık 800 bin ortağı ve 35 milyar liralık ekonomik büyüklüğü ile en büyük çitçi kuruluşu. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başta büyükşehirler olmak üzere tarım kredi kooperatiflerinin şube sayısı ilk etapta 500'e kadar çıkarılacak. Çitçiden alınan ürünler doğrudan bu marketlerde satılacak. Böylece hem çiftçi hem vatandaş kazanacak.
Öte yandan gıda fiyatları ile ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da bir çalışma yapıyor. Fahiş fiyatlara yönelik geçen yıl Ticaret Bakanlığı bünyesinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu kurulmuştu. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2020 yılında 495 firmaya 15 milyon 500 bin lira, Reklam Kurulu ise 303 firmaya 13 milyon 300 bin lira olmak üzere toplam 28 milyon 800 bin lira ceza kesti.