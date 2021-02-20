Son dakika haberi: Başkan Erdoğan talimat verdi! Sayısı 500'e çıkarılıyor

Öte yandan gıda fiyatları ile ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da bir çalışma yapıyor. Fahiş fiyatlara yönelik geçen yıl Ticaret Bakanlığı bünyesinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu kurulmuştu. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2020 yılında 495 firmaya 15 milyon 500 bin lira, Reklam Kurulu ise 303 firmaya 13 milyon 300 bin lira olmak üzere toplam 28 milyon 800 bin lira ceza kesti.