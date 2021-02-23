SON DAKİKA HABERİ | Gıda ürünlerinde yeni dönem! Vatandaş kolaylıkla görüp okuyabilecek...

TRANS YAĞLAR NEREDE KULLANILIYOR?

Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre trans yağlar, margarinler gibi sıvı yağların katı yağlara dönüştürülmesiyle ortaya çıkıyor. Yaygın olarak krakerler, kurabiye-kekler, dondurulmuş hamur işleri, pastane ürünler, atıştırmalıklar (bazı mikrodalga patlamış mısır), bazı margarinler, kahve kreması, bisküviler, pastaların üzerinde kullanılan şekerli karışımlar, bu yağlarla yapılan veya bu yağlarda kızartılan besinlerde bulunuyor. Toplam yağ içinde yüzde 0.5 gram altında ise düşük, yüzde iki gram üzerinde ise yüksek sayılıyor.