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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Şubat Cuma)

: Kapalıçarşı'dan güncel ! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, bugün ne kadar? (26 Şubat Cuma)

Kapalıçarşı’dan ile ilgili gelen haberleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Serbest piyasaların son işlem gününde altın fiyatlarında yükseliş yaşanırken, altının gram fiyatı ise 421 lira civarından işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yukarı yönlü ivmeleniyor. Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yaşanan yükseliş ile birlikte en çok araştırılan konu başlıkları arasında kendine yer buldu. 26 Şubat 2021 güncel ve canlı altın fiyatları A Para altın fiyatları sayfasında!

Giriş Tarihi: 26.2.2021 10:53 Son Güncelleme: 26.2.2021 10:54 ABONE OL
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Şubat Cuma

Haftanın son işlem gününde güncel ve canlı altın fiyatları merak konusu oluyor. Gram altın fiyatı, düşüşün ardından bu haftaya yükselişle başladı ve bugün 421 TL'den işlem görüyor. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl rekor rakamları gören altın, Kasım ayında gelen aşı haberleri ile düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz iki haftada sert düşüş yaşayan altın fiyatları, bu sabaha yükseliş ile başladı. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayını nasıl kapatacağı, alım satım yapmayı düşünenlerin bir numaralı gündem maddesi olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 26 ŞUBAT 2021

26 Şubat 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.797,00

Satış: 2.904,00

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.760,00
  • Satış: 2.802,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 417,77
  • Satış: 417,72

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.364,00
  • Satış: 1.427,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 682,00
  • Satış: 711,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.660,54
  • Satış: 2.714,67

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 378,57
  • Satış: 407,21

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Şubat Cuma)
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