Çocuklar tarla yerine okula gidecek

Çalışan çocuklarla mevsimlik işçilerin çocuklarını tarladan, sokaktan alınıp akranları gibi okullara, spor salonlarına gitmesi, kültürel aktivitelere katılması için yeni bir projenin hayata geçirilmesi için düğmeye basıldı. TBMM, mevsimlik işçilerin çocukları başta olmak üzere sokakta çalışan çocukları gündemine alarak bazı illerde uygulanan modelleri inceledi. Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun oluşturduğu Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nun gündeminde bu konu vardı. Komisyona bilgi veren İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Kemalettin Sakin, çalışan çocuklarla ilgili verileri paylaşıp bu konuda valiliklerin yaptığı örnek uygulamaları anlattı. Sakin, çalışan çocuklar ve özellikle mevsimlik işçilerin çocuklarıyla ilgili en güzel uygulamalardan birini Ordu Valiliği'nin yaptığını, tüm illere buna benzer projeler uygulamaları için genelge gönderilmesinin gündeme geleceği mesajı verdi.



HER İHTİYAÇ KARŞILANIYOR

Doğu'dan Güneydoğu'dan işçilerin Ordu'ya geldiğini söyleyen Sakin, şunları kaydetti: "Bu çocukların bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Sahalar ve okullarımız var. Valiliğimiz çocuklara yemek dahil her türlü sosyal ve kültürel kurs desteği sağlıyor. Çocukları sosyal, kültürel faaliyetlere katarak çalıştırılmalarını engelliyor." Kemalettin Sakin, tüm valililiklerin çocuk işçiliğinin önlenmesi için mobil ekipler kurduğunu belirterek, "Çocuk işçisi potansiyeli olan aileler izlemeye alınıp, dezavantajlı kesimlerin saha ve ev ziyaretleri yapılıyor. Ailelerin ihtiyaçları gideriliyor, gerekirse iş bulunuyor" dedi. Sakin, denetimlerin arttırılıp, eksikliklerin hızla giderileceğini söyledi