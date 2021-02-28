Plan tamam dönüşüm tam gaz

Kentsel dönüşüm denildiğinde akla ilk gelen yerlerden biri olan Fikirtepe'de düğüm çözülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Kadıköy Fikirtepe riskli alanı ve çevresinin yeni imar planını hazırlayarak askıya çıkardı. Yeni plan teklifinde, alanın yüzde 49'u ticaret, ticaret+konut, yüzde 51'i ise eğitim, sağlık, park alanı gibi donatı alanı olarak ayrıldı. Konut ve ticaret alanlarında daha önce alınan ruhsatlar geçerli olacak. Yeni planın lehte olan hükümleri kullanılabilecek ancak mevcut iskan edilebilir alan artırılamayacak.



BÜTÜNCÜL PLAN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, yapılan yeni planla sosyal donatı alanlarına bütüncül yaklaşım sağlandığını söyledi. Gürgen, "Fikirtepe'de 61 yapı adası vardı ve hepsi ayrı ayrı kamuya terk yapıyordu. Kamuya terk alanlarında da yeşil alan, okul, hastane gibi ihtiyaçlar karşılanıyordu. Şimdi yeni planda parça parça değil bir bütün şeklinde terk olacak. Böylece bölgenin tamamına hitap edilecek şekilde donatılar yapılacak" dedi.







YOLLAR GENİŞLEDİ

Planlamada hak sahibi vatandaşların haklarının korunduğuna da dikkat çeken Gürgen, "Vatandaşın daha önce yaptığı anlaşmalara sadık kalınarak ve hakları gözetilerek bir plan yapıldı. Ayrıca toplu terk sayesinde yollar da genişledi. Bölgede 30 metrelik bir bulvar olacak ve bu da ulaşımı kolaylaştıracak" şeklinde konuştu. Planın 1 ay askıda kalacağını belirten Gürgen, Emlak Konut'un ihale çalışmalarına başladığını ifade etti.



MARTTA İNŞAATLAR BAŞLAYACAK

İstanbul'un 22 ilçesinde 41 kentsel dönüşüm projesiyle 85 bin konutun proje ve inşa çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şunları söyledi: "Fikirtepe'de 60 bin vatandaşımızı ilgilendiren 15 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz. Mart ayı itibarıyla etaplar halinde inşa sürecine başlayacağız."



YENİ İMAR PLANININ DETAYLARI

* Hak sahipleri ve müteahhit firmaların mağduriyetinin giderilmesi amaçlanarak, 1. Etap'ta planlama çalışması yapıldı.

* Plan ile geçmişten beri yaşanan mülkiyet sorunlarının çözülmesi ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi amaçlanıyor.

* Konut ve ticaret alanlarında daha önce alınan ruhsatlar geçerli. Planın lehte olan hükümleri kullanılabilecek ancak mevcut iskân edilebilir alan artırılamayacak.

* Konut+ticaret alanlarının yüzde 30'u ticaret, yüzde 70'i konut olarak kullanılacak.



15 BİN KONUT YAPILACAK

Fikirtepe 2007'de kentsel dönüşüm alanı, 2013'de ise riskli alan ilan edilmişti. Fakat kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar yüzünden projede ilerleme sağlanamamıştı. Yüzlerce ev sahibinin müteahhitlerle yaptıkları sözleşmeleri feshetmelerinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise yarım kalan inşaatları tamamlamak için kolları sıvamıştı. Bölgede 15 bin konut yapılması planlanıyor.