Salgına rağmen büyüdük

Türkiye, pandeminin dünya ekonomisini yerle bir ettiği 2020'de, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde alınan önlemlerin etkisiyle dünyada büyüme performansı gösteren nadir ülkeler arasında yer aldı. Türkiye yılın son çeyreğinde yüzde 5.9, 2020'de ise yüzde 1.8 büyüdü. 2020'de dünya ekonomisi yüzde 4.3, gelişmiş ülkeler yüzde 5.6, gelişen ülkeler yüzde 2.5 küçüldü.Son çeyrekte Çin'den sonra en fazla büyüyen ülke olan Türkiye, OECD'nin ise zirvesinde yer aldı. 2020 genelinde ise dünya üçüncüsü oldu. OECD'de birinci sırada yer alan Türkiye, G20'de ise büyüyen iki ülkeden biri olmayı başardı. 2020'de Euro Bölgesi yüzde 7.6, ABD yüzde 5.3, İngiltere yüzde 9.9 daralmıştı. Başta ABD ve Euro Bölgesi olmak üzere sağlanan 15 trilyon dolarlık desteğe rağmen dünya ülkeleri büyüme başarısı gösterememişti.Türkiye'nin büyüme destanı yazmasında, son dönemde muhalefetin yalan, çarpıtma ve iftiralarla tekrar hedef tahtasına oturtmaya çalıştığı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın liderliğinde alınan önlemler etkili oldu. O dönemde kısa çalışma ödeneğinden, sigorta prim desteğine kadar küçük esnaf ve KOBİ'ler başta olmak üzere özellikle sanayide üretimin devamı için birçok tedbir hayata geçirildi. Kamu bankalarının normalleşme döneminde sağladığı finansman da özellikle tüketim tarafında ertelenen talebin canlanmasıyla büyümeye katkı sağladı. 2020'nin son üç çeyreğinde bankacılık sektörünün TL kredi hacmi 554 milyar TL artarken, bunun 283 milyar lirasını üç kamu bankası sağladı.Üretim yöntemiyle GSYH hesabına göre sanayideki güçlü seyir büyümenin lokomotifi oldu. Sanayi 2020 son çeyreğinde yüzde 10.30 büyüyerek Türkiye ekonomisine 1.98 puanlık katkı verdi. İmalat sanayinde büyüme yüzde 10.5 olarak belirlendi. 2020 yılının tamamında ise sanayi üretimindeki büyüme yüzde 2.03 oldu.Yılın son çeyreğinde ana gruplar içerisinde en hızlı büyüme yatırımlar tarafında görüldü. Yatırımlar yıllık olarak yüzde 10.3 büyüdü. Bu büyümenin pozitif etkisi 2.58 puan oldu. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki artışın inşaat yatırımlarının önüne çıktığı görüldü. Makine ve teçhizat yatırımlarında 2020'de yıllık büyüme yüzde 21'i aştı. 2020'nin son çeyreğinde ise makine ve teçhizat yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38.7 arttı. Böylelikle makine ve teçhizat yatırımlarında 2010'un ikinci çeyreğinden bu yana en iyi çeyrek kaydedildi. Bu durum teşviklerin büyük bölümünün yatırımlara yöneltildiğini teyit etti.Tarım sektörü son çeyrekteki yüzde 4 artışı ile ekonomik büyümeye 0.21 puanlık katkı yaptı. Üçüncü çeyrekte düşük kredi faizleriyle canlanan ve büyüme gösteren inşaat sektörü ise son çeyrekte, kredi faizlerindeki artışın etkisiyle yüzde 12.5 daraldı. İnşaat sektörü 2020'de ise yüzde 3.54 daraldı. Hizmet sektöründe ise yüzde 4.6'lık büyüme yakalandı. Son çeyrekteki bu büyüme ekonomiye 1.11 puanlık katkı sağladı.HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden biri olduğunu belirterek, "2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması. Enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak" dedi.VATANDAŞIN tüketimi yılın son çeyreğinde yüzde 8.2 arttı ve ekonomiye 4.71 puanlık katkı yaptı. Yüzde 5.9'luk büyümenin yüzde 80'i vatandaşın tüketim harcamalarından kaynaklandı. Özellikle otomobil gibi dayanıklı tüketim mallarına yönelik talep yılın son çeyreğinde de hız kesmeden devam etti. Vatandaşın tüketimi yılın tamamında yüzde 3.2 büyüdü. Devletin tüketim harcamalarındaki artış da büyümeyi pozitif etkiledi. Yüzde 6.6 büyüyen devletin tüketimi ekonomiye 1 puanlık katkı sağladı.Kamu bankaları önceliğinde normalleşme destekleriKısa çalışma ödeneği, sigorta prim teşviği benzeri desteklerSosyal Koruma Kalkanı ile oluşturulan güvence sistemiTurizm, otomotiv, beyaz eşya gibi sektörlere sağlanan vergi ve kredi teşvikleriVergi ödemelerinin ertelenmesiKapalı iş yerlerine sağlanan nakdi yardımlar