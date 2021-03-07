Son dakika haberleri | Enerji sektöründe müthiş gelişme! İşte bu yıl devreye alınacak sistemler...

DENİZALTI ROBOTLARI: Deniz altından geçen petrol ya da gaz boru haklarının bakım ve tamiri için yerli denizaltı robotları geliştirildi. Bunların kısa sürede kullanımı mümkün olacak. Boru hatları büyük oranda deniz yüzeyinde yer alıyor. Balıkçılar, gemiler fırtınaya yakalandığında çapalarını atıyorlar ve bunlar boru hatlarına takılıyor, hasara neden oluyor. Gemilerin üzerinden düşen konteynerlerde hatlara zarar verebiliyor. Yerli robotlar ile hatlar 7 gün 24 saat kontrol altında tutulacak. Herhangi bir problem olduğunda müdahale edilecek. Bu kontrol sayesinde problem çıkmadan önce de müdahale kabiliyeti de kazanılacak.