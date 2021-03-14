Türkiye'nin ilk cep uydusunun uzaya gönderileceği tarih belli oldu

TARİH BELLİ OLDU

O günden bugüne kendini geliştiren takım, girdiği yarışmalardan ödüllerle döndü. Son olarak üzerinde çalıştıkları Türkiye'nin ilk cep uydusunun ise Haziran 2021 tarihinde uzaya gönderileceği öğrenildi. Türkiye'nin bu standartlardaki ilk uydusunu geliştiren ekip, Grizu-263A cep uydusunun, ABD'nin Florida eyaleti Cape Canaveral fırlatma Üssü'nden SpaceX Falcon 9 roketi ile Alçak Dünya Yörüngesinde 525 km uzaklığa fırlatılmasını planlıyor.

Fırlatmanın ardından Cep uydusu bulunduğu uydu taşıyıcısından ayrıldıktan 1 dakika sonra 10 saniyede bir 5 paket veri gönderim hızı ile görevine başlayacak. Yaklaşık 4 yıl boyunca Alçak Dünya Yörüngesinde hareketini sürdürecek olan uydunun yaklaşık 1 yıl boyunca aktif bir şekilde çalışması bekleniyor.

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