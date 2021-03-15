Son dakika: Akaryakıtta vergi kaçıran şirket kapatılacak





EPDK'nın düzenlemesinde bu ticaretin, lisanslı bir depo ya da tesis üzerinden yapılması öngörülüyor. Böylece, ticarete konu olduğu iddia edilen ürün giriş ve çıkışı takip edilip, dağıtıcıların, sözde ürün alışverişi yapmış gibi fatura kesmesi ve bu faturanın ticareti engelleniyor. Yeni yasa hazırlığı ise EPDK'nın bu düzenlemesinin kapsamını ve caydırıcılığını artırıyor.

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