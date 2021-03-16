SON DAKİKA | Milyonları ilgilendiren kredi sistemi: Başkan Erdoğan açıklamıştı! İşte merak edilen detaylar...

Türkiye'ye özgü koşullar dikkate alınarak geliştirilen kredi notu modelleri kullanılacak. İzleme sistemi ile firmaların icra, iflas, konkordato, tasfiye, birleşme, ortaklık yapısı değişikliği, hisse devri, unvan değişikliği, sermaye artırımı, adres değişikliği, temsil ve ilzam, yönetici değişikliği ve genel kurul toplantı gibi birçok ayrıntı görülebilecek. Bu hizmet, kredi kullanım nedenleri ve buna uygun kredi türü, vade, teminat yapısı gibi birçok başlığı içeriyor.