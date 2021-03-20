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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Altın fiyatları düşüşte! 20 Mart Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 20.3.2021 22:23

Son dakika: düşüşte! 20 Mart Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Son dakika: Altın fiyatları düşüşte! 20 Mart Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

ile ilgili son dakika gelişmeleri hafta sonu dahil olmak üzere merak ediliyor. Piyasaların nabzının attığı ’da canlı ve güncel rakamları takip edenler , 20 Mart Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna da yanıt arıyor. Her gün anlık olarak değişen sarı metal son ayların en düşük rakamlarını gördü. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren gram altın en son 404 lira, çeyrek altın 672 liradan işlem gördü. İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika hareketliliği!

Son dakika : canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen yatırım aracı gelen aşı haberleri ile düşüş yaşamış ve bir süre durgunluğunu korumuştu. Tam bu noktada , 20 Mart 2021 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Serbest piyasalardan gelen verilere göre; altının gram fiyatı 404 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 672 TL'ye kadar düştü. İşte canlı ve güncel altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Yatırımcılar gün içerisinde altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Son olarak gram altın 404 lira, çeyrek altın 672 liradan işlem görürken altın fiyatları ile ilgili canlı ve güncel rakamların detayları şöyle;

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika: Altın fiyatları düşüşte! 20 Mart Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 368,23

SATIŞ: 396,47

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.716,00

SATIŞ: 2.762,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.701,00

SATIŞ: 2.741,00

Son dakika: Altın fiyatları düşüşte! 20 Mart Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.606,33

SATIŞ: 2.657,98

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.322,00

SATIŞ: 1.344,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 672,00

SATIŞ: 694,00

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GRAM ALTIN

ALIŞ: 404,57

SATIŞ: 404,83

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Son dakika: Altın fiyatları düşüşte! 20 Mart Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
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