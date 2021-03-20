Son dakika: Altın fiyatları düşüşte! 20 Mart Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri hafta sonu dahil olmak üzere merak ediliyor. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı’da canlı ve güncel rakamları takip edenler altın fiyatları ne kadar, 20 Mart Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna da yanıt arıyor. Her gün anlık olarak değişen sarı metal son ayların en düşük rakamlarını gördü. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren gram altın en son 404 lira, çeyrek altın 672 liradan işlem gördü. İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika hareketliliği!

Son dakika altın fiyatları: Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen yatırım aracı gelen aşı haberleri ile düşüş yaşamış ve bir süre durgunluğunu korumuştu. Tam bu noktada altın fiyatları ne kadar, 20 Mart 2021 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Serbest piyasalardan gelen verilere göre; altının gram fiyatı 404 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 672 TL'ye kadar düştü. İşte canlı ve güncel altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Yatırımcılar gün içerisinde altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Son olarak gram altın 404 lira, çeyrek altın 672 liradan işlem görürken altın fiyatları ile ilgili canlı ve güncel rakamların detayları şöyle;

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