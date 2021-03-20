Son dakika: Altın fiyatları düşüşte! 20 Mart Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları: Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen yatırım aracı gelen aşı haberleri ile düşüş yaşamış ve bir süre durgunluğunu korumuştu. Tam bu noktada altın fiyatları ne kadar, 20 Mart 2021 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Serbest piyasalardan gelen verilere göre; altının gram fiyatı 404 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 672 TL'ye kadar düştü. İşte canlı ve güncel altın fiyatları!
Yatırımcılar gün içerisinde altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Son olarak gram altın 404 lira, çeyrek altın 672 liradan işlem görürken altın fiyatları ile ilgili canlı ve güncel rakamların detayları şöyle;
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 368,23
SATIŞ: 396,47
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.716,00
SATIŞ: 2.762,00
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CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.701,00
SATIŞ: 2.741,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.606,33
SATIŞ: 2.657,98
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.322,00
SATIŞ: 1.344,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 672,00
SATIŞ: 694,00
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GRAM ALTIN
ALIŞ: 404,57
SATIŞ: 404,83