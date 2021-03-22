Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan fiyat istikrarı mesajı

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Uygulamakta olduğumuz "enflasyonda düşüşü önceliklendiren" makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir." açıklamasında bulundu.
Bakan Elvan'ın açıklamaları şu şekilde:
Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrardır. Bu alanlarda istikrar olmaksızın; güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün değildir.
ENFLASYON MESAJI
Uygulamakta olduğumuz "enflasyonda düşüşü önceliklendiren" makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.
Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz. Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz.
HERHANGİ BİR TAVİZ KESİNLİKLE SÖZ KONUSU OLMAYACAK
Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır.
Basın Açıklamamız— Lütfi Elvan (@lutfielvan) March 22, 2021
(22.03.2021) pic.twitter.com/ji9fsvz7IE