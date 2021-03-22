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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan fiyat istikrarı mesajı
Giriş Tarihi: 22.3.2021 08:38 Son Güncelleme: 22.3.2021 09:16

: Hazine ve Maliye Bakanı 'dan fiyat istikrarı mesajı

ANKARA
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan fiyat istikrarı mesajı
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haberi: Hazine ve Maliye Bakanı , "Uyguladığımız enflasyonda düşüşü önceliklendiren makro politika çerçevesi enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürecek." dedi. Bakan Elvan, " mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir." mesajını verdi.

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Uygulamakta olduğumuz "enflasyonda düşüşü önceliklendiren" makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir." açıklamasında bulundu.

Bakan Elvan'ın açıklamaları şu şekilde:

Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrardır. Bu alanlarda istikrar olmaksızın; güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün değildir.

ENFLASYON MESAJI

Uygulamakta olduğumuz "enflasyonda düşüşü önceliklendiren" makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz. Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz.

HERHANGİ BİR TAVİZ KESİNLİKLE SÖZ KONUSU OLMAYACAK

Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır.

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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan fiyat istikrarı mesajı
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