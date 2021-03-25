Son Dakika Altın Fiyatları Hareketliliği: Kapalıçarşı altın fiyatları 25 Mart Perşembe'ye nasıl başladı? Canlı ve güncel grafikler

Altın fiyatları ve haftalık/aylık bazda grafikler ile ilgili son dakika haberleri, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın kapanmasına bir gün kala vatandaşlar, Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt ararken, uzun dönemli yatırımcıların gözleri ise haftalık ve aylık altın fiyatları grafiklerinde. 25 Mart itibariyle Ata, Cumhuriyet, Tam, Yarım, Gram ve Çeyrek altın fiyatları hangi seviyede seyrediyor? Aşağıda, Kapalıçarşı canlı altın fiyatları ve güncel dönemlik grafikler yer alıyor…
YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 25 MART 2021
25 Mart 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;
ATA ALTIN
Alış: 2.919,00
Satış: 2.984,00
YARIM ALTIN
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