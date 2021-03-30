Hemen faiz indirilecek önyargısı doğru değil

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Şahap Kavcıoğlu, başkanlığında ilk faiz kararının verileceği nisanda veya sonraki aylarda gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında "hemen faiz indirileceği önyargısını" doğru bulmadığını söyledi. "Yeni dönemde de kararlarımızı kurumsal bir para politikası anlayışıyla enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Kavcıoğlu, "Şu ana kadar atılmış olan politika adımlarının etkilerini de gözlemleyeceğiz" dedi.Bloomberg'e konuşan Kavcıoğlu, "Merkez Bankası'na enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek için elindeki araçları kullanmak konusunda kanunla araç bağımsızlığı verilmiştir. Merkez Bankamız da değişen dünya koşulları altında ve başta enflasyon görünümü olmak üzere yurtiçi makro ekonomik gelişmeler ışığında para politikası araçlarını günün şartlarına göre bağımsız şekilde kullanmaya devam edecektir" dedi.Prensip olarak da etik olarak da daha önceki kararlar hakkında yorum yapmayı doğru bulmadığının altını çizen Kavcıoğlu, "Hükümet ile belirlenen orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlıyız ve bunun sürdürülebilir büyüme için de ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Para politikası duruşunu belirlerken gerçekleşen ve beklenen enflasyonla birlikte küresel sermaye akımları, benzer ülkelerin reel getirileri ve yerleşiklerin portföy tercihlerini de dikkate alacağız" sözlerini kullandı.Başkan Kavcıoğlu, rezervlerle ilgili soruya, "Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerinin güçlendirilmesi hedefimizi koruyoruz" yanıtını verdi.DÜNYANIN her yerinde değişen koşulların merkez bankalarını zorlu kararlar almaya ittiğine işaret eden Kavcıoğlu, "Para Politikası Kurulu da her dönem o koşullara özgü veri setini değerlendirerek bir karar alır. Biz de nisan toplantısında, diğer tüm toplantılarda olduğu gibi, enflasyon gelişmelerini ve mevcut tüm verileri değerlendirerek kurul olarak kararlarımızı alacağız. Yeni dönemde de kararlarımızı kurumsal bir para politikası anlayışıyla enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde almaya devam edeceğiz" diye konuştu.ENFLASYONDA konjonktürel koşulların yanı sıra yapısal faktörlerin de etkili olduğunu ifade eden Kavcıoğlu, "Bu durum merkez bankasının etki alanı dışında kalan fiyat değişimlerini sistematik hale getirebilmektedir. Dolayısıyla, para politikasının enflasyonla mücadelesini zorlaştırıcı katılıklara neden olan işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yüksek ve dalgalı seyir, hizmet fiyatları katılıkları, döviz kuru geçişkenliği gibi unsurların çözümüne ilişkin politika uygulamaları önem kazanmaktadır. Ekonomik Reform Paketi içinde enflasyonla mücadele konusunda öngörülen yapısal sorunların çözülmesi hedefi enflasyonla mücadelede kritik öneme sahip" dedi.TCMB'nin tek politika faizi uygulamasına devam edip etmeyeceğine yönelik bir soruya ise "Para politikasının operasyonel çerçevesini koruyacağız, bir hafta vadeli repo faiz oranı temel politika aracımız olmaya devam edecek" sözleriyle yanıt verdi.