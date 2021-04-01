Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Aracısız satış yapan 500 ucuzluk marketi açılıyor

Giriş Tarihi: 1.4.2021 06:52 Son Güncelleme: 1.4.2021 12:16

Son dakika | Aracısız satış yapan 500 ucuzluk marketi açılıyor BARIŞ ŞİMŞEK

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Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatını vererek hedefini 500 mağaza olarak açıkladığı aracısız ve üreticiden direkt tüketiciye satış yapan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İndirimli satışlarla rekabeti artırırken vatandaşa da büyük ve nemli bir alternatif oluşturan Tarım Kredi Marktelerinin ucuzluk zinciri çok sayıda ile çok sayıda market ile yayılacak. İşte o iller ve yeni açılacak şubelerle ilgili son dakika gelişmeleri

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üreticiden tüketiciye doğrudan satış kanalı olan Tarım Kredi Marketler için verdiği 500 mağaza hedefine yılsonu ulaşılacak. Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, mayıs sonunda mağaza sayısını 300'e çıkaracaklarını belirterek, "Satış sürecinde aracıları minimize ederek vatandaşa daha uygun fiyatla ürün ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda geçen yıl çiftçiden doğrudan yaklaşık 2.5 milyar liralık ürün alımı yaptık, şimdi ise 3.7 milyar liralık ürün alımı yapacağız" dedi.

DIŞARIYA GÖRE YÜZDE 10 DAHA UCUZ 205'inci şubesini Ankara'da açan Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği'nin Genel Müdürü Fahrettin Poyraz gazetecilerin sorularını yanıtladı. Poyraz, "Satışlarımızdan oldukça memnunuz, ilgi büyük. Piyasa fiyatlamalarının altında ürün satıyoruz. Örneğin, ayçiçek yağı fiyatı diğer marketlere göre yüzde 10 daha ucuz. Ayçiçek çekirdeğini kendimiz yağa dönüştürüyoruz" dedi.