Son dakika haberi | Veri skandalı sonrası KVKK harekete geçti: Facebook'a flaş inceleme...

533 MİLYON KULLANICININ BİLGİLERİ ÇALINMIŞTI

"Business Insider" internet sitesinin haberinde, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı belirtilmişti.

Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD'den, 11 milyonunun Birleşik Krallık'tan, 6 milyonunun Hindistan'dan olduğu ifade edilen haberde, söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, elektronik posta bilgilerinin bulunduğu aktarılmıştı.

Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyarmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Facebook'tan bir skandal daha! 20 milyon Türk kullanıcısının kişisel verileri sızdırıldı