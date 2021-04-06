Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 6 Nisan bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Sabah saatleri başta olmak üzere gün içerisinde de sık sık araştırılan sarı metalin alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken bugün 22 ayar bilezik fiyatı 408 liradan işlem görmektedir. Koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Nisan bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeler!

Son dakika! Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sorgulanmaya başlandı. Geçtiğimiz haftadan beri yükselişini sürdüren sarı metal bugün de benzer hareketliliğini korurken tam bu noktada alış ve satış fiyatları merak ediliyor. İnişli ve çıkışlı grafiği olması nedeniyle güncel rakamları merak edenler altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile canlı rakamlar!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 6 NİSAN 2021 SALI

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar araştırılırken bugün gram altın fiyatı 452 liradan işlem görmektedir. Yarım altın ise bin 547 liradan işlem görüyor.

Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları bilgisi!