Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 6 Nisan bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika! Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sorgulanmaya başlandı. Geçtiğimiz haftadan beri yükselişini sürdüren sarı metal bugün de benzer hareketliliğini korurken tam bu noktada alış ve satış fiyatları merak ediliyor. İnişli ve çıkışlı grafiği olması nedeniyle güncel rakamları merak edenler altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile canlı rakamlar!
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar araştırılırken bugün gram altın fiyatı 452 liradan işlem görmektedir. Yarım altın ise bin 547 liradan işlem görüyor.
Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları bilgisi!
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 408,10
SATIŞ: 437,88
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.976,00
SATIŞ: 3.047,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.984,00
SATIŞ: 3.029,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.880,72
SATIŞ: 2.937,61
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.457,00
SATIŞ: 1.491,00