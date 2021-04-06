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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 6 Nisan bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 6.4.2021 08:01

hareketliliği! 6 Nisan bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 6 Nisan bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde ile ilgili gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Sabah saatleri başta olmak üzere gün içerisinde de sık sık araştırılan sarı metalin alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken bugün 22 ayar bilezik fiyatı 408 liradan işlem görmektedir. Koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Nisan bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeler!

! canlı ve güncel rakamlar sorgulanmaya başlandı. Geçtiğimiz haftadan beri yükselişini sürdüren sarı metal bugün de benzer hareketliliğini korurken tam bu noktada alış ve satış fiyatları merak ediliyor. İnişli ve çıkışlı grafiği olması nedeniyle güncel rakamları merak edenler altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile canlı rakamlar!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 6 NİSAN 2021 SALI

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar araştırılırken bugün 452 liradan işlem görmektedir. Yarım altın ise bin 547 liradan işlem görüyor.

Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları bilgisi!

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 6 Nisan bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 408,10

SATIŞ: 437,88

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.976,00

SATIŞ: 3.047,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.984,00

SATIŞ: 3.029,00

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 6 Nisan bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.880,72

SATIŞ: 2.937,61

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.457,00

SATIŞ: 1.491,00

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 6 Nisan bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 733,00

SATIŞ: 745,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 451,74

SATIŞ: 451,84

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 6 Nisan bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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