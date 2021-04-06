Faiz yatırımın en büyük düşmanıdır

Limak Holding'in Kurucu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye ekonomisini, pandemi sürecini ve yeni yatırım planlarını SABAH'a anlattı. Özdemir, "Yatırımcının en büyük düşmanı faiz" dedi.Bizim ekonomide tek istediğimiz konu istikrarın sağlanmasıdır.İstikrar nedir? Neyi bekleriz? Döviz sepetinin stabilize olmasını, enflasyon ve faizin düşmesini isteriz. Faiz işadamı ve yatırımın bir numaralı düşmanıdır. Dövizdeki hareketlenme ve enflasyon da beni en çok rahatsız eden konulardan biri...Eğer bir ülkede döviz, enflasyon ve faiz birbirine paralel hareket ederse sadece Türk işadamı değil yabancı işadamı da yatırım odaklı olur.Bunların içinde herhangi bir problem, yani üç ayaktan birinde herhangi birinde fazla hareket olursa bu yatırımcıları rahatsız eder.Merkez Bankası'nın yüksek faiz artırımları sonucunda dolar 7.20 TL'ye kadar düştü ama sonra yeniden 8 TL'nin üzerine çıktı.Ben kurun yine 7.20'lere kadar gerileyeceğini düşünüyorum.Çünkü, bunun üzerindeki kurun ekonominin gereği değil psikolojik bir artış olduğunu görüyorum. Merkez Bankası başkanı açıklamalar yaparak piyasayı rahatlattı. Bu açıklamalarını sürdürürse biz yine istikrarı yakalarız.15 Nisan'da Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz artışı beklemiyorum.Bizim borçlarımızın önemli bir kısmı dövize endeksli... Ama yatırımlarımızın önemli bir bölümünde de gelirimiz döviz... Mesela, havalimanı, otoyollar, Çanakkale Köprüsü. Finansmanımız da gelirimiz de yabancı para. Ama bazı yatırımlarımızda, yabancı parayla borçlandık fakat gelirimiz TL... Örneğin, enerji yatırımları... Dövizdeki artış geri ödemede açık vermemize neden oluyor. Bankalarla yeni şartlara göre ödeme planlarını revize ederek, yolumuza devam ediyoruz.2019 iyi bir yıldı. Geçen yıl pandemi başladı. Bu yıl da etkisi sürüyor. Fakat görüyoruz ki, dünya ticaretindeki daralmaya rağmen martta ihracatımız yeni bir rekora imza attı. Türkiye'nin ihracatı artmaya devam edecek. Dünyanın bu pandemiden çıkışı zaman alacak.2021 zor geçer. 2022'de de bunun esintilerini görmeye devam ederiz. 2023'ten itibaren ben düzlüğe çıkacağımıza inanıyorum.Türkiye pandemiyi çok iyi yönetiyor.Aşılanmada çok iyi gidiyoruz ama bunu tek başına bizim yapmamız yetmez. Tüm dünyanın aşıya erişebilmesi gerekiyor.Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkileri, geçmiş döneme göre çok daha iyi olacak. Bunu da göreceğiz. Çünkü Türkiye Amerika'nın vazgeçmeyeceği, daha doğrusu vazgeçemeyeceği stratejik bir ortağıdır.Kars'taki çağrı merkezi yatırımı nasıl hayata geçti? Neden Kars? Berat Albayrak Enerji Bakanlığı döneminde çok ciddi adımlar attı ve hepsi başarıyla neticelendi. Ben de o dönemde ELDER'in başkanlığını yapıyordum. Vatandaşlardan çok fazla şikâyet geliyordu. Elektriği kesiliyor muhatap bulamıyor, abone olmak istiyor muhatap bulamıyor… O dönemde Berat bey bizi topladı ve "Çağrı merkezi kuracaksınız, vatandaşın derdine çare olacaksınız. Sonrasında da hizmeti ölçeceğim. İşini başarılı yapana mükafat kötü yapana da ceza vereceğim" dedi. Çağrı merkezlerinin kurulması için de Doğu ve Güneydoğu'yu işaret etti. Bu bölgedeki istihdam sorununa da çare olmak istiyordu. Berat bey çok vizyoner bir sistemi hayata geçirdi. O dönemki Ulaştırma Bakanımız Ahmet Arslan da Karslı olduğu için bizden Kars'a yatırım yapmamızı istedi. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak bize de 2016'da bu yatırımı hayata geçirdik. Bu çağrı merkezinde 200'e yakın çalışan var. Hedefimiz çalışan sayısını artırmak.