Son dakika haberi: Kod-29 düzenlemesinin detayları belli oldu! İşte yeni kodlar...

➦HIRSIZLIK VE MESLEK SIRLARINI DEŞİFRE: (Kod 46) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi davranışlarda bulunması.

➦7 GÜNDEN FAZLA HAPİS CEZASI ALANLAR: (Kod 47) İşçinin işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

➦İŞVERENDEN İZİN ALMADAN DEVAMSIZLIK: (Kod 48) İşçinin art arda iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

➦GÖREVİNİ YAPMAMASI: (Kod49) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

➦İŞİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMAK: (Kod 50) İşçinin işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, makineleri, tesisatı veya başka eşya ile maddeleri 30 günlük ücreti ile ödeyemeyecek derecede hasara uğratması.