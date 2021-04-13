Son dakika haberi: Üniversitelilere 2.500 TL verilecek! İşte İŞ-KUR desteğinin detayları...

Gençler de yoğun bir şekilde bu programlardan yararlanıyor. Toplam katılımcıların yüzde 47'sini 24 yaş ve altında yer alan gençler oluşturuyor. Toplam183 bin kişi imalat, 8 bin kişi ise bilgi ve iletişim sektöründe düzenlenen aktif işgücü programlarından yararlandı.