Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi | Genç girişimcilere vergi muafiyeti! 3 yıl boyunca geçerli...
Giriş Tarihi: 14.4.2021 07:00 Son Güncelleme: 14.4.2021 07:01

haberi | Genç girişimcilere ! 3 yıl boyunca geçerli...

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Son dakika haberi | Genç girişimcilere vergi muafiyeti! 3 yıl boyunca geçerli...

haberi... Hazine ve Maliye Bakanı genç girişimcilere ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Elvan, "Vergiye uyumlu mükellefler yüzde 5 oranındaki indiriminden yararlanıyor. İlk defa işe başlayan 29 yaşını doldurmamış olanlar üç yıl boyunca (75 bin liralık) genç girişimci kazanç istisnasından yararlanıyor. Ticari kazançlara bu yıl için 14 bin lira indirim uygulanıyor" dedi.

Son dakika haberi... Salgınla mücadele sürecinde vatandaşın vergi yükünü hafifleten uygulamalar Meclis gündemine taşındı. Bakan Elvan, soru önergesine verdiği yanıtta basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetlerinin KDV'den istisna olduğunu belirterek, "Vergi tevkifatı yaptırma, muhtasar ve geçici beyanname verme ve geçici vergi ödeme yükümlülükleri bulunmuyor.

Ayrıca, ticari kazançlarına yıllık belirli tutarda indirimler (bu yıl için 14 bin lira) uygulanıyor. Bu mükellefler uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indiriminden, ilk defa işe başlayan 29 yaşını doldurmamış olanlara üç yıl boyunca genç girişimci kazanç istisnasından faydalanabiliyorlar" değerlendirmesini yaptı.

BAZI VERGİLER ERTELENDi

Bakan Elvan, Vergi Usul Kanunu tebliğinde salgına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara veren, durduran işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden yararlandırıldığını anımsattı. Bakan Elvan ayrıca Hazine faiz destekli kredi borçlarının ertelenmesi için üç karar alındığını hatırlattı.

Bakan Elvan, "Mükelleflerin beyanname ve bildirim verme, vergi ödeme başta olmak üzere bazı vergisel yükümlülüklerinin süreleri uzatıldı. İşletmelerin kapandıkları döneme isabet eden çevre temizlik, reklam vergileri alınmadı" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi | Genç girişimcilere vergi muafiyeti! 3 yıl boyunca geçerli...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA