Son dakika haberi: THODEX kripto para borsası vurgununda şok detaylar! CEO Faruk Fatih Özer'in nereye kaçtığı ortaya çıktı...

"ÇİFTLİK BANK'I HATIRLATIYOR"

Bu şekilde bir açıklama yapan Thodex'in izlediği adımlar Çiftlik Bank'ı hatırlatıyor. Burada sorulması gereken 2 soru var:

1. Ortaklık kabul edilip başka şirketlerle birleşme söz konusuysa niye daha önceden duyurulmadı?

2. Eğer belirli bir süre işlemler durdurulacaksa neden kullanıcılara duyuru yapılmadı?

Kullanıcılara duyuru yapılmamasının sebebi böyle bir duyuru geldikten sonra kullanıcılar varlıklarını başka hesaplara aktarabilirdi. İşlem hacmi 100 milyar TL'yi bulan bu platform kullanıclarını kaybetmemek istemiş olabilir. O yüzden herhangi bir ön duyuru yapılmamış ve işlemleri durdurduktan sonra önce sistemlerin bakımda olduğunu belirten Thodex daha sonra devir ile alakalı böyle bir açıklama yapmıştır.

Ayrıca KYC(know your customer) sistemi ile müşterilerin kimlik bilgilerini de aldıkları için bu veriler de şu an tehlikededir. Eğer düşünüldüğü gibi bir kaçış varsa bu kimlik bilgileri de satılabilir.

KRİPTO PARA BORSASINA GİRERKEN NELER YAPILMALI?

Yapılması gerekenler:

Asla güvenilir olmayan kripto para borsalarına yatırım yapılmamalıdır.

Borsa platformu araştırılırken yeni bir platform ile karşılaşıldığında arkasındaki şirket/şirketler grubu araştırılmalı ve güvenilir olduklarından emin olunmalıdır.

Kişisel hesaplara girişlerde kullanılan genel önlemler (2 faktörlü doğrulama, e-mail, sms konfirmasyonu) geçerlidir.