Konya-Karaman arası 40 dakikaya inecek

Konya-Adana- Gaziantep hızlı tren hattının ilk etabı olarak inşa edilen Konya-Karaman hızlı tren hattı haziranda hizmete açılıyor. Konya'yı Karaman'a bağlayan mevcut konvansiyonel hat, 200 km/s hıza uygun şekilde, hemzemin geçitler kaldırılarak, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak yeniden inşa edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Konya-Karaman arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) test sürüşüne katıldı. Bakan Karaismailoğlu, hat ile Konya-Karaman arasının 1 saat 15 dakikadan 40 dakikaya düşeceğini söyledi.SABAH'a açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Konya- Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı Projemizin, 102 kilometrelik Konya-Karaman kesimindeki altyapı, üst yapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemeleri tamamlandı. Son olarak da sinyalizasyon test ve sertifikasyon işlerimiz başarıyla devam ediyor. Hattımız aynı zamanda elektrikli, konvansiyonel tren seferlerimize de hizmet verebilecektir" dedi. Konya- Adana arasındaki hattın tamamlanacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Konya-Karaman- Mersin-Adana arasındaki tüm kesimlerin yapımı tamamlandığında hattımız üzerinde saatte 200 kilometre hızla seyahat edebileceğiz" diye konuştu. Tamamı 237 kilometrelik Konya- Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı Projesi Karaman-Ulukışla kesiminde ise çalışmalar hızla devam ediyor, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 76'lara ulaştı. Karaismailoğlu, "Aksaray- Ulukışla-Yenice Demiryolu hattı projesi de yatırım programına alındı. İhale hazırlıkları devam ediyor" dedi.Pandemiyerağmen yapılan hizmetlere dikkat çeken Karaismailoğlu, "Dünya son yüzyılın en büyük pandemisini yaşarken ekonomik anlamda da ciddi bir durağanlık var. Türkiye de doğal olarak bundan etkilendi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimiz, belediyelerimiz, teşkilatlarımızla Türkiye'yi bereket içinde yaşayacağımız güzel günlere eriştireceğiz" dedi.