Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık paylaştı! 2 milyonun üzerinde haneye nakdi destek

"YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI DA TAM KAPANMA SOSYAL YARDIM PROGRAMI ÖDEMELERİ İLE BİRLİKTE YAPILACAK"

Bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak. Bakan Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümden kontrol edilebileceğini hatırlattı.