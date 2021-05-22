Türkiye'deki kuraklık tehlikeli boyutlarda! Su yönetimine 'süper vali' önerisi!





Yakın bir gelecekte de eğer yeterli önlemler alınmaz ise küresel ölçekte, bunun yüzde 12'ye kadar gideceği öngörülüyor" dedi. Somuncu, yazlık konutlardaki su kullanıma ilişkin de ciddi bir tespitini anlattı. Şu anda, Akdeniz ve Ege kıyılarında turizm bölgelerini bekleyen en önemli problemin kuraklık ve su olduğunu ifade eden Somuncu, "Turizmi sadece sektör bazında ve oteller gibi görüyoruz.