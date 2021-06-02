Hükümetten kırsal kalkınma hamlesi: Çiftçi için yeni proje geliyor

YÜKSEK VERİM KALİTELİ ÜRÜN

Barak Ovası, Fırat Nehri'nin kıyısında olmasına karşın yükseltisi nedeniyle sulama sorunu yaşıyor. Ovaya sular, terfi pompalar aracılığıyla taşınıyor. Bu da enerji maliyetlerini ciddi oranda yükseltiyor. Bu nedenle bölgedeki tarım arazilerinin ancak yüzde 25'i sulanabiliyor.Bu amaçla hayata geçirilen 5 MW'lık GES projesi, Nizip İlçesinde toplam 35 bin 300 dekar tarım alanının sulanması için gerekli olan elektrik enerjisi ihtiyacı karşılayacak. Çevre dostu alternatif bir enerji kaynağı kullanarak enerji maliyetleri düşecek. Yüksek verim ve kaliteli ürün elde edilecek.