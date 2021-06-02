Hükümetten kırsal kalkınma hamlesi: Çiftçi için yeni proje geliyor

Gaziantep'in önemli tarımsal alanlarından biri olan Barak Ovası'na Fırat Nehri'nden su taşımak artık daha kolay olacak. Gaziantep'in Nizip ilçesine kurulacak 5 MW'lık GES ile üretilen elektrik, tarımsal sulamada kullanılacak.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İpekyolu Kalkınma Ajansı, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla harekete geçiyor.
Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın projesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yüzde 100 oranında destekleniyor. 20 buçuk milyon TL bütçeli projenin tamamı ajans tarafından karşılanıyor. 5 MW'lık GES'e ilişkin ihale bugün gerçekleştirilecek.
YÜKSEK VERİM KALİTELİ ÜRÜN
Barak Ovası, Fırat Nehri'nin kıyısında olmasına karşın yükseltisi nedeniyle sulama sorunu yaşıyor. Ovaya sular, terfi pompalar aracılığıyla taşınıyor. Bu da enerji maliyetlerini ciddi oranda yükseltiyor. Bu nedenle bölgedeki tarım arazilerinin ancak yüzde 25'i sulanabiliyor.Bu amaçla hayata geçirilen 5 MW'lık GES projesi, Nizip İlçesinde toplam 35 bin 300 dekar tarım alanının sulanması için gerekli olan elektrik enerjisi ihtiyacı karşılayacak. Çevre dostu alternatif bir enerji kaynağı kullanarak enerji maliyetleri düşecek. Yüksek verim ve kaliteli ürün elde edilecek.
BİN ÇİFTÇİ YARARLANACAK
Projeden Barak Ovası'nda arazisi bulunan yaklaşık bin çiftçi yararlanacak. Fıstık, zeytin, arpa, buğday, pamuk, nane, mısır, nohut, nar, sarımsak ve üzüm yetiştiriciliği yapan çiftçiler, ucuz elektrikle arazilerini sulayacak. Aynı zamanda tarımsal üretimde istihdamın artırılmasına ve kırsal kalkınma modelinin hayata geçirilmesine de katkı sağlayacak.