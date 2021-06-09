Son dakika | Gıda enflasyonuna karşı yeni sistem: Devreye gireceği tarih belli oldu

Sistem için Tarım Bakanlığı'nın sahip olduğu tarımsal üretimi izleme amaçlı kurulan teknolojik imkânlar, Ticaret Bakanlığı'nın dış ticaret tedbir seti, arz zinciri izleme ve iç piyasa uzmanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi enstrümanları, Merkez Bankası'nın fiyat izleme uzmanlığı ile güçlü bir yapı kuruluyor.