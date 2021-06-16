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Son dakika... Devlete borcu olanlar için büyük fırsat sunan yapılandırma yasası ile milyonları ilgilendiren emlak vergisi ve çevre temizlik vergisini geciktiren, yatıramayanlar için de bir dizi kolaylık sağlanıyor. İşte tarihi yapılandırma fırsatının faizden ve borçtan kurtaracak kritik son dakika maddeleri

Son dakika... Kritik yapılandırma düzenlemesi yasalaştı ve borcu olanlara müjde niteliğinde olan imkanın tüm detayları belli oldu. SABAH yapılandırmanın ayrıntıları ve sunacağı fırsatlara ilişkin maddeleri derledi. Emlak, çevre vergisi, yargı sürecindeki dosyalar, uzlaşma başvurusunda bulunanlar başta olmak üzere büyük fırsatlar sunan yapılandırmaya ilişkin merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:



