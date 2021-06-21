Tural Genceliyev: Zengezur Koridoru Türk dünyasını yeniden birleştirecek





Türkiye'nin Zengezur Koridoru'ndan geçerek Hazar Denizi üzerinden Orta Asya'ya çıkacağını belirten Genceliyev, "Bu bölge için büyük fırsat. Rusya da aynı şekilde ekonomisini geliştirebilecek. Gürcistan'ın bir endişesi olduğunu düşünmüyorum. Gürcistan bizim dostumuz, hem bizimle hem de Türkiye ile işbirliği var" ifadelerini kullandı.