Yasak kalktı AVM’ler rekora koşuyor





Ülke genelinde ziyaretçi akınına uğrayan AVM'ler bayramda ziyaretçi rekoru kırmaya hazırlanıyor. Bayram alışverişinin satışlarda ciddi bir artış yaratmasını beklediklerini söyleyen Altaş, bayram öncesinde AVM'lerin açık oldukları saatleri uzatmak için İçişleri Bakanlığı ile izin görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Altaş, şu bilgileri verdi: "12 Temmuz haftası AVM'lerin gece 23'e kadar, 17-18 Temmuz'a denk gelen hafta sonunda ise gece 24'e kadar açık olması için müracaatlarımızı yaptık. Talebin daha rahat karşılanması için saatlerinin uzatılmasını bekliyoruz."