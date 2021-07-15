Giriş Tarihi: 15.7.2021

Ekonomide 15 Temmuz’un etkilerini geride bıraktık

Darbe girişiminin etkisiyle 2016’nın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.8 daralan ülke ekonomisi, geçen sürede etkileri en aza indirdi. Bu yıl yüzde 7 büyüme ve 200 mliyar dolar ihracat rekoru bekleniyor