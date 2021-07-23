Avrupa’yı Türkiye’ye bağlayacak hat sınıra dayandı





Özbahçali, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak projeyle Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresinin 8 saatten 3.5 saate, yolcu trenleri için ise 3.5 saatten 1 saat 35 dakikaya ineceğini ifade etti. Hızlı tren hattı çalışmalarının Bulgaristan sınırı olan Kapıkule Sınır Kapısı'na kadar geldiğini anlatan Özbahçali, "O bölgede viyadük ve köprü çalışmalarımız tamamlandı.