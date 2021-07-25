700 bin kamu işçisinin zam pazarlığında kritik hafta: Yeni zam teklifi sunulacak

"TEKLİF MÜZAKERE EDEBİLECEK SEVİYEDEYSE UZLAŞILIR"

Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız da müzakere takviminin daraldığını belirterek, görüşmelerin uzamasının kimseye fayda sağlamadığını söyledi.

Hükümetten bu hafta yeni ve tatmin edici bir teklif beklediklerini ifade eden Yıldız, "Görüşmelerin başından beri taraflar arasında olumlu bir hava var. Hükümetin bu olumlu havayı yeni teklifine yansıtmasını istiyoruz. Bu teklif müzakere edebileceğimiz seviyede olursa uzlaşı sağlanır." dedi.