Selden zarar gören vatandaşların borçlarına erteleme

Rize
, Artvin
ve Düzce
'de can ve mal kaybına neden olan sel felaketinden zarar gören vatandaşlara Türkiye Bankalar Birliği
ve Finansal Kurumlar Birliği
'nden destek açıklaması geldi. Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada, felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkânları olumsuz etkilenen müşterilerin talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve/ veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelere tavsiyede bulunulmasına ve mücbir halin yaşandığı mahalde ikâmetgahı/ işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi
çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyeleri'nin bilgilendirilmesine karar verildiği belirtildi. Vatandaşların, sel felaketinden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankalarla temasa geçebileceği belirtildi. Afet bölgesine bir destek açıklaması da Finansal Kurumlar Birliği'nden geldi. Birlikten yapılan açıklamada, "Felaket nedeniyle olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkânları olumsuz etkilenen bankacılık dışı finans müşterilerinin borçlarının geri ödenmesinde, ertelenmesinde veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi ve mücbir halin gerçekleştiği bölgelerde ikametgahı/işyeri adresi bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerin Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda üye şirketlere tavsiyede bulunuldu" denildi.
SON 4 YILDA 130.4 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI
DEVLET, doğal afetten zarar gören vatandaşlar için tüm imkânlarını seferber ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2018'in başından bugüne kadar meydana gelen doğal afetlerden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı hesaplarına 130.4 milyon TL tutarında nakdi destek verildiğini bildirdi. Bakanlık olarak afet ve acil durumlarda etkilenen vatandaşların en kısa zamanda normal yaşantısına dönmesi için psikososyal destek hizmetleri ile sürekli sahada olduklarını söyleyen Yanık, "Doğal afetlerden etkilenen ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarımız SYDV'lerimiz aracılığıyla titizlikle ulaştırılıyor" ifadelerini kullandı. Yanık, "Doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımız için tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz, temel gereksinimlerini karşılıyoruz. Bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz ama yaşandığı takdirde de yardımlarımız sürecek" dedi. Fatma GÖKSU/ANKARA