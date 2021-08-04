SGK'dan borçları yapılandırma çağrısı! Milyonları ilgilendiriyor son tarih 31 Ağustos





PRİMLERİ ERTELENDİ İLAÇ ERİŞİMİ VERİLDİ



Yangından etkilenen vatandaşlara kolaylıklar sağlandığını ifade eden Yılmaz, "Yangından zarar gören vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurum primlerini erteleyeceğiz. Ayrıca kronik rahatsızlıkları nedeniyle ilaçlarını alamayan vatandaşlarımız içinde de düzenleme yaptık. Pandemi döneminde de bu düzenlememiz vardı, yine bu kapsamda bu ilaçlarına erişemeyen vatandaşlarımızın da ilaçlarını sağlayacağız. Eğer vatandaşlarımız ilaçlarını evde olup unutup ilaca erişememiş ise ve şu anda da eczanelerde ilaç süreleri henüz ilaç alma süreleri dolmamış olan sigortalılarımız vatandaşlarımız da İl Müdürlüğümüze, Sosyal Güvenlik Merkezlerimize müracaat ederek bu durumlarını söylemeleri halinde bu vatandaşlarımızın ilaç alması yönünde de biz gerekli tedbirleri aldık ve düzenlemeleri yaptık" değerlendirmesinde bulundu..