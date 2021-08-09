Termik santralde kontroller yapılıyor… Bir ünite en kısa zamanda devreye alınacak





HİLAL ŞEKLİNDE KORUMA BANDI

Milas yangını başladığından bu yana santral bölgesinde söndürme ve soğutma çalışmalarını koordine eden Özdemir, "Yangın başladıktan sonra santralin çevresinde hilal şeklinde koruma bandı oluşturduk. Ancak çam ağaçlarından dökülen kozalaklar 300 metre zıplayarak yangının geniş bir bölgeye yayılmasına neden oldu. Adeta bölgede bir rüzgar seli yaşandı. Bu nedenle, yangın o koruma bölgesini de aştı. Biz de yangın santrale girdikten sonra hidrojen tanklarını planlı olarak boşaltıp, içlerine su doldurduk. Kömür stokunu ağaçlık alandan mümkün olduğunca uzaklaştırmak için stok alanının orta kısmına doğru topladık. Yanıcı nitelikli fuel-oil gibi hammaddeleri imha ettik. Son ana kadar Kemerköy santralinden elektrik verilmesini durdurmadık. Şu anda da birinci öncelik yangının söndürülmesi… Burada hummalı çalışma devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü araçları, itfaiye ekipleri, Azerbaycan'dan gelen 150'ye yakın ekip, helikopterler hala bölgede… Yeni bir felaketin yaşanmaması için herkes olağanüstü çaba sarf ediyor, gece-gündüz bölgede nöbet tutuluyor, çıkan yangınlara müdahale ediliyor" dedi.