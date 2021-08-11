Türk Telekom
, pandemi sürecinin devam ettiği 2021
'in ilk yarısında da yüksek performansını sürdürdü. Yılın ilk 6 ayında yüzde 19 büyüme ile 15.8 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 7.8 milyar TL'ye ulaşırken, ilk yarı yılda FAVÖK marjı ise yüzde 49.6 oldu. Yılın ilk yarısında 2.6 milyar TL net kâr elde eden Türk Telekom'un yatırım harcamaları da yüzde 25 artarak 2.7 milyar TL'ye yükseldi.
2 MİLYON NET ABONE KAZANIMI
Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal
, yılın ikinci çeyreğinde de Türkiye
genelindeki müşterilere, en iyi telekom hizmetlerini sağlayarak paydaşlara tatmin edici bir finansal ve operasyonel performans sunmayı başardıklarını söyledi. Türk Telekom'un son 12 aydaki net abone kazanımının 2 milyon olduğunun altını çizen Önal, sabit genişbant abone sayısının 13.8 milyona yükseldiğini aktardı.
BEKLENTİLER REVİZE EDİLDİ
İkinci çeyrekte beklenti üzerinde gerçekleşen gelir artışının, 2021 öngörülerinde yukarı yönlü bir revizyonu daha gerekli kıldığına dikkati çeken Önal, "2021 yılı
operasyonel gelir büyümesi beklentimizi yüzde 16'dan 17'ye, FAVÖK beklentimizi 15.4 milyar TL'den 15.8 milyar TL'ye, yatırım harcamalarımızı 8 milyar TL'den 8.5 milyar TL'ye yükseltiyoruz" dedi. Yatırım planlarını iki defa yukarı yönlü revize ettiklerini belirten Önal, "Heyecanlıyız, önümüzdeki yeni dönemde yapacağımız yeni yatırımlara doğru ilerliyoruz. Vatana hizmeti önemli bir vazife olarak görüyoruz" dedi. Türkiye'de 5G
teknolojisine geçişe öncülük etme hedeflerinin devam ettiğini belirten Önal, "81 ildeki fiber ağımız 345 bin kilometre uzunluğa erişti. Toplam fiber abone sayımız 8,1 milyona erişti" ifadelerini kullandı.
FİNTEK ALANINDA YENİLİK: POKUS
TÜRK Telekom'un Fintek alanındaki faaliyetlerini de değerlendiren Önal, grup şirketi TT Ödeme
tarafından geliştirilerek hizmete sunulan yeni e-cüzdan uygulaması ve ön ödemeli kartı Pokus hakkında bilgi verdi. Pokus'u, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmak için özenle tasarladıklarını ifade eden Önal, şu bilgileri verdi: "Operatörden bağımsız olarak herkesin kullanımına açık, entegre ve güvenli bir dijital platform oluşturduk. Pokus ile kullanıcılar finans işlemlerini tek bir noktadan yönetebiliyor, birden fazla işlemi saniyeler içinde yapabiliyor. Pokus'un temassız ön ödemeli kartı ile yurt içi ve yurt dışı Mastercard üye işyerlerinde alışveriş yapabiliyorlar. Pokus, para yükleme ve çekme, 7/24 para transferi, fatura ödeme, online alışveriş, temassız ödeme özelliği ile rakiplerinden farklılaşıyor."