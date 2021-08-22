Geçen yıl faaliyete geçen, dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim tesisi Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, 1 yılda 1 milyon panel üretti. Yerli ve yenilenebilir enerji üretimi hedefiyle, 400 milyon dolar yatırımla kurulan fabrikanın kapasitesi de 500 megavattan 1.200 megavata yükseltildi. Ürettiği üstün teknolojik paneller Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin inşasında kullanılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda kapasite artışının ilk fazı olan modül kısmı da tamamlandı. 25 bin metrekarelik alana kurulan dev bir Ar-Ge merkezinin de bulunduğu fabrika güneş teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor.



TALEP YAĞIYOR

1 milyon adet panel üretimi gerçekleştiren fabrika, 1. Fazı tamamlanan ve 370 MWP kurulu güce ulaşarak Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali konumuna gelen Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için üretim yapıyor. Santral tamamlandığında Avrupa'nın en büyük, dünyanınsa en büyük beş güneş santralinden biri olacak. Farklı modellerde üretilen üstün teknolojiye sahip paneller için yurtdışından gelen yoğun talep nedeniyle kapasite artışına gidildi. Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın 500 megavat olan üretim kapasitesi 1.200 megavata çıkarıldı. Fabrikada M 10 panel üretimi ve satışına da başlandı.



ÖNCÜ BİR YATIRIM

Fabrikanın kuruluşunun birinci yıldönümü nedeniyle açıklama yapan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Tam 1 yıl önce Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açtığımız fabrikamız bu kısa sürede önemli bir mesafe kat etti. Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve yerli üretim ihtiyacı açısından öncü nitelikte bir yatırım oldu. Bu sorumluluğun bilincinde olarak yalnızca paneli ve enerjiyi değil teknolojiyi de geliştiren bir üretim merkezi olmayı hedefledik" dedi. Ar-Ge merkezinde 100'den fazla mühendis ve araştırmacının çalıştığını belirten Kalyoncu, burada çok önemli çalışmaların yanı sıra üretim teknolojilerinde ve uygulamada büyük başarılara imza attıklarını kaydetti.





TEKNOLOJİ İHRAÇ EDECEK

Kalyoncu, "Fabrikamız 1. yaşına girerken 1 milyon panel üretti. M 10 model üretimine ve satışına başladık. 1 milyon panelin 996 bini ilk fazını tamamladığımız Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde kullanıldı" diye konuştu. Hem ürün hem de teknoloji tarafında ihracat hedeflerinin olduğunu belirten Kalyoncu, bu yönde giderek artan bir talebin bulunduğunu ekledi. Kalyoncu, "Kalite ve verimliliği ön planda tuttuğumuz fabrikamızda 500 megavat olan üretim kapasitesini de 1.200 megavata çıkardık. Kapasite artışıyla birlikte 1.400 olan çalışan sayımız da 2.100'e ulaşacak" dedi.



400 MİLYON DOLARLIK İTHALATI ÖNLEYECEK

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ve Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamanın yanı sıra enerjide dışa bağımlılığı azaltacak yerlileşme stratejisi çerçevesinde hayata geçirildi. Toplam 1.4 milyar dolar yatırımla hayata geçirilen iki dev proje, yıllık 1.5 milyon ton karbon emisyonunun ve yaklaşık 400 milyon dolar tutarında döviz çıkışının önüne geçecek.