Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Başkan Erdoğan'dan son dakika ekonomi açıklaması: Milli gelirde rekor hedef!
Giriş Tarihi: 7.9.2021 07:00 Son Güncelleme: 7.9.2021 07:00

Başkan Erdoğan'dan son dakika ekonomi açıklaması: Milli gelirde rekor hedef!

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
Başkan Erdoğan’dan son dakika ekonomi açıklaması: Milli gelirde rekor hedef!

Ekonomide sevindirici son dakika gelişmeleri ve rakamlar peş peşe gelirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu alana dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) dönemi sonunda milli gelirin 1 trilyon dolara çıkacağını söyledi. İşte madde madde Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'de 3 saat 10 dakika süren toplantının ardından millete seslenen Başkan Erdoğan, "Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, Orta Vadeli Program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız." dedi.

Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı son dakika açıklamalarında özetle şunları kaydetti:

Başkan Erdoğan’dan son dakika ekonomi açıklaması: Milli gelirde rekor hedef!

KİMSE MAĞDUR EDİLMEYECEK (Karadeniz'deki) Selden etkilenen 3 ilde 509 milyon zarar ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar afet bölgesine 287 milyon ödenek aktarılmıştır. Yardım kampanyasında toplanan meblağ 345 milyon lirayı buldu. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden bu felaketin izlerini silmekte kararlıyız.

Başkan Erdoğan’dan son dakika ekonomi açıklaması: Milli gelirde rekor hedef!

G20'DE BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİ OLDUK Geçtiğimiz sene dünya ekonomik açıdan oldukça zor bir dönem yaşadı. Krizin etkilerini azaltmak için genişleyici politikalara yöneldi. Böylesine zor bir dönemde Türkiye salgının olumsuz etkilerine karşı son derece başarılı oldu. 2020 yılında 1.8'lik büyüme kaydederek G20 ülkeleri arasında bu başarıyı elde eden birkaç ülkeden birisi olduk. Türkiye ekonomisi küresel krizden bu yana iç ve dış konjonktürde yaşanan tüm sıkıntılara rağmen kesintisiz büyümesini sürdürdü.

Başkan Erdoğan’dan son dakika ekonomi açıklaması: Milli gelirde rekor hedef!

İHRACATTA REKOR İhracatımız rekor kırmaya devam ediyor. Ağustos ayında ihracatımız 207 milyar doları aştı. Seyahat gelirlerimiz yıllık yüzde 31 oranında artarak cari işlemlerin iyileşmesinde önemli rol oynadı. Uluslararası rezervlerimiz belirli şekilde artıyor. Döviz rezervlerimiz, özellikle ana muhalefet buraya iyi baksın, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumdadır.

Başkan Erdoğan’dan son dakika ekonomi açıklaması: Milli gelirde rekor hedef!

BÜYÜMEYİ ARTTIRACAK GÜNCELLEME Programlarımızı, hedeflerimizi sürekli güncelliyoruz. Önümüzdeki 3 senenin Orta Vadeli Programı'mızı Resmi Gazete'de yayınladık. Programda temel amacımız, yüksek katma değerleri önleyerek ülkemizin büyümesini artıracak politikalara hız vermektir.

Başkan Erdoğan’dan son dakika ekonomi açıklaması: Milli gelirde rekor hedef!

SON DAKİKA | MİLLİ GELİRDE REKOR HEDEF Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, Orta Vadeli Program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız.


Başkan Erdoğan’dan son dakika ekonomi açıklaması: Milli gelirde rekor hedef!

İHRACAT İhracatın 2021 yılı sonunda 211 milyar doları, program dönemi sonunda ise 250 milyar doları aşacağını tahmin ediyoruz. Türkiye'ye coğrafi olarak uzak ancak ihracat potansiyeli yüksek ülkelerle ihracatımızı güçlendirmek için uzak ülkeler stratejimizi genişleteceğiz.

Başkan Erdoğan’dan son dakika ekonomi açıklaması: Milli gelirde rekor hedef!

Bu yılı yüzde 9 büyümeyle kapatmayı ümit ediyoruz. Ekonominin yıllık yüzde 5.3 oranında büyümesini öngörüyoruz.

Başkan Erdoğan’dan son dakika ekonomi açıklaması: Milli gelirde rekor hedef!

BORÇLANMA AZALACAK Program sürecinde harcamaları gözden geçirmeye devam edeceğiz. Yürüttüğümüz borçlanma politikamızı Türk Lirası öncelikli hale getirerek yurt içi döviz ve altın borçlanmasını daha da azaltacağız. Orta Vadeli Program'ımızla kamu kurum ve kuruluşlarımızın bütçe hazırlanmasına yönelik yasal süreci başlatıyoruz.

Başkan Erdoğan’dan son dakika ekonomi açıklaması: Milli gelirde rekor hedef!

ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU Önümüzdeki günlerde başlayacak çeltik hasadı için alım fiyatları; ton başına baldo için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan son dakika ekonomi açıklaması: Milli gelirde rekor hedef!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA