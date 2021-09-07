Başkan Erdoğan’dan son dakika ekonomi açıklaması: Milli gelirde rekor hedef!

G20'DE BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİ OLDUK Geçtiğimiz sene dünya ekonomik açıdan oldukça zor bir dönem yaşadı. Krizin etkilerini azaltmak için genişleyici politikalara yöneldi. Böylesine zor bir dönemde Türkiye salgının olumsuz etkilerine karşı son derece başarılı oldu. 2020 yılında 1.8'lik büyüme kaydederek G20 ülkeleri arasında bu başarıyı elde eden birkaç ülkeden birisi olduk. Türkiye ekonomisi küresel krizden bu yana iç ve dış konjonktürde yaşanan tüm sıkıntılara rağmen kesintisiz büyümesini sürdürdü.



