Başkan Erdoğan’dan son dakika ekonomi açıklaması: Milli gelirde rekor hedef!

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'de 3 saat 10 dakika süren toplantının ardından millete seslenen Başkan Erdoğan, "Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, Orta Vadeli Program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız." dedi.
Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı son dakika açıklamalarında özetle şunları kaydetti:
KİMSE MAĞDUR EDİLMEYECEK (Karadeniz'deki) Selden etkilenen 3 ilde 509 milyon zarar ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar afet bölgesine 287 milyon ödenek aktarılmıştır. Yardım kampanyasında toplanan meblağ 345 milyon lirayı buldu. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden bu felaketin izlerini silmekte kararlıyız.
G20'DE BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİ OLDUK Geçtiğimiz sene dünya ekonomik açıdan oldukça zor bir dönem yaşadı. Krizin etkilerini azaltmak için genişleyici politikalara yöneldi. Böylesine zor bir dönemde Türkiye salgının olumsuz etkilerine karşı son derece başarılı oldu. 2020 yılında 1.8'lik büyüme kaydederek G20 ülkeleri arasında bu başarıyı elde eden birkaç ülkeden birisi olduk. Türkiye ekonomisi küresel krizden bu yana iç ve dış konjonktürde yaşanan tüm sıkıntılara rağmen kesintisiz büyümesini sürdürdü.
İHRACATTA REKOR İhracatımız rekor kırmaya devam ediyor. Ağustos ayında ihracatımız 207 milyar doları aştı. Seyahat gelirlerimiz yıllık yüzde 31 oranında artarak cari işlemlerin iyileşmesinde önemli rol oynadı. Uluslararası rezervlerimiz belirli şekilde artıyor. Döviz rezervlerimiz, özellikle ana muhalefet buraya iyi baksın, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumdadır.
BÜYÜMEYİ ARTTIRACAK GÜNCELLEME Programlarımızı, hedeflerimizi sürekli güncelliyoruz. Önümüzdeki 3 senenin Orta Vadeli Programı'mızı Resmi Gazete'de yayınladık. Programda temel amacımız, yüksek katma değerleri önleyerek ülkemizin büyümesini artıracak politikalara hız vermektir.
SON DAKİKA | MİLLİ GELİRDE REKOR HEDEF Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, Orta Vadeli Program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız.
İHRACAT İhracatın 2021 yılı sonunda 211 milyar doları, program dönemi sonunda ise 250 milyar doları aşacağını tahmin ediyoruz. Türkiye'ye coğrafi olarak uzak ancak ihracat potansiyeli yüksek ülkelerle ihracatımızı güçlendirmek için uzak ülkeler stratejimizi genişleteceğiz.
Bu yılı yüzde 9 büyümeyle kapatmayı ümit ediyoruz. Ekonominin yıllık yüzde 5.3 oranında büyümesini öngörüyoruz.
BORÇLANMA AZALACAK Program sürecinde harcamaları gözden geçirmeye devam edeceğiz. Yürüttüğümüz borçlanma politikamızı Türk Lirası öncelikli hale getirerek yurt içi döviz ve altın borçlanmasını daha da azaltacağız. Orta Vadeli Program'ımızla kamu kurum ve kuruluşlarımızın bütçe hazırlanmasına yönelik yasal süreci başlatıyoruz.