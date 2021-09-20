Baykar’dan heyecanlandıran paylaşım: İlk kez Teknofest’te sergilenecek

TEKNOFSET 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak. BAYKAR'dan merakla beklenen teknoloji festivali öncesi merak uyandıran bir paylaşım geldi. BAYKAR, "Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı BayraktarDİHA ilk kez TEKNOFEST2021'de Baykar standında sizlerle buluşacak. Geleceğe tanıklık etmek istiyorsan, yarın Atatürk Havalimanı'nda buluşalım!" dedi.

Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım | Video

BAYRAKTAR DİHA NEDİR?

Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracıdır.

Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilmektedir. Bayraktar DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacaktır. İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunmaktadır. Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahiptir.