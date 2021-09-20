İstanbul'a 8 istasyonlu yeni hat! "İstanbul’un değerine değer katacak"

Hükûmetlerimiz döneminde tüm ulaşım modlarında Türkiye'yi bölgesinde lider, dünyada etkin, bir geçiş ve bağlantı noktası hâline getirdik. Türkiye'de bir buçuk asırdır var olan demiryolu yatırımları Cumhuriyet'in ilk yıllarından sonra, malesef uzun dönem ilgisizliğe ve kendi kaderine terk edilmişti.

Yeni nesil bir ulaşım projesi: Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

2003 yılından itibaren demiryolu yatırımlarına da öncelik verdik. İlk iş olarak, mevcut demiryolu ağlarımızın tamamını yeniledik. Demiryolu uzunluğunu 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Halen 3500 km yeni demiryolu inşaatımız da devam ediyor.

2003 yılından bu yana, sinyalli demiryolu hat uzunluğunu %172, elektrikli hat uzunluğunu da %180 oranında artırdık. Demiryollarımızın tamamını elektrikli sinyalli hale getirmek içinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.

2003-2020 yılları arasında demiryolu yatırımları için 212 milyar liralık yatırım yaptık. Çin'den İngiltere'ye kadar uzan İpek Demir Yolu hattının Orta Kuşağı'nda uluslararası geçiş ve lojistik merkezi olduk…